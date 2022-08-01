Заявления властей Китая о военном ответе на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань звучат нелепо. Страна только недавно стала сверхдержавой, но все еще сохранила свою позицию мирового аутсайдера, которую занимала раньше. Об этом в своей колонке на сайте Honolulu Civil Beat написал член палаты представителей США от Республиканской партии Джин Уорд.

Политик заявил, что это ненормально, когда Китай начинает диктовать правила свободы передвижения для американских политиков. По мнению Уорда, попытка главы Китая Си Цзиньпина использовать визит Пелоси на Тайвань в качестве предлога для начала военных действий против острова приведет к серьезным последствиям.

«Отчасти это связано с созреванием китайской дипломатии. Поскольку она только недавно стала сверхдержавой, она все еще говорит как обиженная жертва, неразвитая нация и аутсайдер, какой она была раньше», — говорится в тексте.

По мнению Уорда, военное наступление на Тайвань серьезно подорвет китайскую экономику. К этому приведут разрыв с американскими компаниями, а также новый виток кризиса, который ударит по всему миру. Кроме того, это подорвет авторитет китайских властей и вызовет гнев не только США, но и других союзников Тайваня в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Политик отметил, что надеется только на мудрость китайских властей, которые оставят визит Пелоси на Тайвань без особого внимания, чтобы не тратить время и ресурсы на ответные меры.

«На Гавайях уже была война в Тихом океане, и мы не хотим новой. Китаю следует урегулировать свои разногласия с Тайванем и работать над созданием некоего типа федерации, в которой могла бы преобладать „одна страна — три системы“», — посоветовал конгрессмен.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань пройдет в ближайший вторник, 2 августа. После появления этой информации официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предупредил, что это скажется на отношениях КНР и США. Пекин станет рассматривать визит Пелоси на остров как вмешательство США во внутренние дела страны.