Американский конгрессмен умер от осложнений после COVID-19

Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу скончался после заражения коронавирусом. Республиканцу из Луизианы был 41 год.

Как сообщила газета Politico со ссылкой на представителей законодателя, о положительном тесте на коронавирус Летлоу объявил 18 декабря. Когда его состояние ухудшилось, его перевели в блок интенсивной терапии в больнице Луизианы. Однако врачи не смогли его спасти. У конгрессмена остались жена и двое маленьких детей.

«Семья ценит многочисленные молитвы и поддержку, которую оказывают в последние дни, но просит уединения в это сложное и неожиданное время», — сказано в заявлении родных.

Летлоу победил во втором туре выборов в нижнюю палату Конгресса США, которые прошли в начале декабря. Он должен принять присягу в качестве конгрессмена 3 января.

Издание отметило, что это первый случай, когда от осложнений после коронавируса умер действующий или избранный член Конгресса =. Кто вместо Летлоу представит Луизиану в палате, пока не известно.