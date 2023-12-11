Мир 11 декабря 2023, 03:16 Американский конгрессмен призвал склонить Зеленского к миру Конгрессмен Мэтт Гетц: США должны склонить Зеленского к миру Pxhere

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Американский конгрессмен-республиканец, член палаты представителей Мэтт Гетц заявил, что власти США должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам. Об этом он написал в соцсети X.

«Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру», — написал Мэтт Гетц.

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В конце сентября Мэтт Гетц выступил за полное прекращение финансирования Украины. Его поправку поддержали 93 конгрессмена, 339 проголосовали против.

В октябре Гетц подал прошение об отстранении Кевина Маккарти с поста спикера палаты. Республиканец обвинил Маккарти в заключении сделки с демократами ради одобрения временного бюджета США, не включающего помощь Украине. В результате палата представителей американского конгресса впервые в истории отправила в отставку своего спикера.