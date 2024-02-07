Мир 07 февраля 2024, 08:39 Американский конгрессмен призвал поставить помощь Украине на паузу Конгрессмен Джордан: большинство американцев не поддержали финансирование ВСУ Tech. Sgt. J.D. Strong II/Keystone Press Agency/globallookpress

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Большинство американцев не видит смысла продолжать направлять Украине финансирование, пока США не решат собственные проблемы. Об этом в эфире телеканала Newsmax заявил глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан.

Ведущий задал конгрессмену вопрос о том, какое направление финансирования является более приоритетным: поддержка ВСУ или охрана границ США. Согласно планам администрации Белого дома, Украине выделят 60 миллиардов долларов, а на защиту границ с Мексикой потратят только 18 миллиардов.

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«Я не думаю, что это сработает. И уж точно не с республиканцами в палате представителей», — отметил Джордан.

Конгрессмен добавил, что Белому дому придется определиться со своими главными целями и приоритетами.

«Какова цель? Наша цель — вытеснить русских с восточной Украины, из Донбасса? Вытеснить из Крыма, который у них уже сколько, десять лет уже?» — добавил республиканец.

По его словам, американцы знают, что выделенные Израилю деньги пойдут на борьбу с ХАМАС, но с Украиной все обстоит иначе.

«Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей», — заключил Джордан.

Ранее сенат внес законопроект о дополнительном финансировании, согласно которому США направят 118,28 миллиарда долларов Израилю и Украине. Политики также предложили выделить деньги на защиту американских границ и усиление военного потенциала страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.