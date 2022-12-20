Мир 20 декабря 2022, 10:40 Американский конгрессмен предсказал победу НАТО над Россией за три дня Newsweek: конгрессмен Кинзингер предположил, что НАТО победит Россию за три дня РИА «Новости»

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Североатлантический военный блок НАТО способен победить Россию в течение трех дней, если начнутся активные боевые действия. Об этом заявил американский конгрессмен Адам Кинзингер, написало издание Newsweek.

Подписчик политика спросил его в Twitter, почему Альянс еще не вступил в открытое противостояние с Россией. Кинзингер расценил такой вопрос как шутку.

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«Действия НАТО против России представляют собой трехдневную операцию», — заявил он.

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После начала специальной операции Кинзингер занял открытую антироссийскую позицию. В мае он внес в конгресс резолюцию о вероятном использовании американских военных на Украине в случае применения Россией ядерного, биологического или химического оружия.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг не исключил вероятности прямого военного конфликта между Альянсом и Россией из-за ситуации на Украине. Его заявление резко раскритиковали в Сети, назвав «идиотом».