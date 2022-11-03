Американский конгрессмен обвинил ООН в демонстративном безмолвствии вокруг конфликта на Украине | 360°

Мир 03 ноября 2022, 19:12 Американский конгрессмен обвинил ООН в демонстративном безмолвствии вокруг конфликта на Украине Конгрессмен Госар пригласил Путина в Аризону и обвинил ООН в демонстративном безмолвствии

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Член палаты представителей Конгресса США Пол Госар обвинил ООН в бездействии вокруг ситуации на Украине. Он уверен, что любой политический конфликт можно решить без боя, сообщило РИА «Новости».

«ООН была создана, чтобы избежать начала новой мировой войны — и она демонстративно безмолвствует», — сказал политик.

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Он пригласил президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского на переговоры в Аризону для того, чтобы предотвратить гибель людей и уничтожение имущества. Пол Госар считает, что почти каждое политическое разногласие можно разрешить без военных действий.

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Ни одна из сторон не ответила на приглашение республиканца. Он считает Феникс в штате Аризона подходящим местом проведения переговоров, так как он далеко от зоны конфликта и организаций, которые к нему подталкивают.

Пол Госар публично раскритиковал политику США по отношению к Украине, сообщило РИА ФАН. Он заявил, что Запад использует украинцев в качестве пушечного мяса, а президента Джо Байдена назвал преступником из-за военной помощи киевскому режиму.