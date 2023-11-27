Мир 27 ноября 2023, 04:12 Американский конгрессмен назвал Байдена угрозой для нацбезопасности США Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что Байден не способен быть президентом РИА «Новости»

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Президента Джо Байдена назвали угрозой для национальной безопасности США. Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что лидер страны больше не способен выполнять свои обязанности и вообще уже «деградировал» на посту. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Джексон работал врачом в Белом доме при Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе, поэтому знает, как физически и морально тяжело быть главой государства. По его словам, Байден каждый раз доказывал свою профессиональную непригодность на этом посту.

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«Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», — заявил конгрессмен.

Джексон добавил, что из-за отсутствия в Вашингтоне сильного лидера «враги больше не боятся» США, причем дальше все будет только хуже.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла статью Байдена про конфликты на Украине и на Ближнем Востоке для The Washington Post. Дипломат едко назвала ее «абсурдным набором несуразиц», добавив, что после ее прочтения хочется дождаться анализов автора, а не материала.