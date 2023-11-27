27 ноября 2023, 04:12
Американский конгрессмен назвал Байдена угрозой для нацбезопасности США
Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что Байден не способен быть президентом
Президента Джо Байдена назвали угрозой для национальной безопасности США. Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что лидер страны больше не способен выполнять свои обязанности и вообще уже «деградировал» на посту. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
Джексон работал врачом в Белом доме при Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе, поэтому знает, как физически и морально тяжело быть главой государства. По его словам, Байден каждый раз доказывал свою профессиональную непригодность на этом посту.
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«Мы не можем позволить себе, чтобы этот человек находился у власти до конца этого срока, а затем еще четыре года после этого. Он уже сейчас подвергает нас большому риску», — заявил конгрессмен.
Джексон добавил, что из-за отсутствия в Вашингтоне сильного лидера «враги больше не боятся» США, причем дальше все будет только хуже.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла статью Байдена про конфликты на Украине и на Ближнем Востоке для The Washington Post. Дипломат едко назвала ее «абсурдным набором несуразиц», добавив, что после ее прочтения хочется дождаться анализов автора, а не материала.
США
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Джо Байден
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