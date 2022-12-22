Мир 22 декабря 2022, 00:22 Американский конгрессмен назвал 10 причин отказаться от Украины Конгрессмен-республиканец Госар: у США 99 проблем, но Украина — не одна из них Pxhere

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Конгрессмен от республиканской партии Пол Госар заявил, что в США хватает проблем помимо Украины. Так он в своем Twitter-аккаунте ответил на новость о планах выделить Киеву очередной пакет помощи из американского бюджета.

По словам Госара, у Штатов имеется «99 проблем, но Украина — не одна из них».

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«Во всех моих поездках по Аризоне ни один из моих избирателей не сказал, что защита Украины должна быть нашим основным приоритетом», — отметил конгрессмен.

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По мнению политика, Конгресс должен решать в первую очередь кризисы, которые есть внутри границ страны. Среди таких проблем Госар перечислил инфляцию, коррупцию, борьбу с нелегальными беженцами, а также социальные и военные проблемы. В общей сложности конгрессмен-республиканец он указал на 10 областей жизни США, которые, как он считает, важнее хлопот об Украине.

Вечером в среду, 21 декабря, в Вашингтоне пройдет встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Американский лидер встретил украинского коллегу у Белого дома, а затем оправился с ним в кабинет для переговоров.