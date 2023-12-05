Мир 05 декабря 2023, 13:56 Американский конгресс не одобрил ни одного пакета помощи Украине при новом спикере Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине с 25 октября Unsplash

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Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после назначения Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей с 25 октября. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Президент США Джо Байден отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю, однако не встретил поддержки.

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Палата представителей изменила документ и предложила направить помощь только Израилю, но подконтрольный Демократической партии сенат заблокировал инициативу.

Запрос выделения денежных средств по регламенту требует одобрения обеих палат конгресса с последующим согласием президента.

Представитель Белого дома Джейк Салливан отмечал, что, если правительство не получит финансирования из бюджета на оружие для Украины, поставки прекратятся, писал RT.

Его слова подтвердил сотрудник Госдепа Мэттью Миллер, который сообщал, что Украине уже направили 97% от всех выделенных средств.