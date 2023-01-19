Мир 19 января 2023, 08:55 Американский комик задал неудобные вопросы проукраинским активистам Американский комик Штейн высмеял митинг активистов в поддержку Украины в Вашингтоне Pxhere

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Американский комик Алекс Штейн показал на своем YouTube-канале, как общался с проукраинскими активистами в Вашингтоне и задал им неудобные вопросы. Они устроили пикет около Белого дома.

Штейн спросил у участников акции о тратах США на Украину. В кадр попал и «бездомный», который был не совсем одет и держал в руках стакан с монетами.

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«Итак, вы хотите, чтобы Америка посылала больше денег на Украину, как насчет этого бездомного, парня моей жены?» — спросил комик у одного из активистов.

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«Бездомный» подтвердил, что он нуждается в помощи. Мужчина с флагом Украины на некоторое время впал в ступор, но потом заявил, что это «митинг в поддержку Украины».

Комик задал вопрос о том, как же должны жить в США сейчас бездомные. Он добавил, что 100 миллиардов долларов для киевского режима — слишком много. Штейн высказал мнение, что американским политикам следует помогать своим соотечественникам, а не Украине.