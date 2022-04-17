Американский комик высмеял вводимые западными странами санкции против России

Популярный американский YouTube-комик записал ролик, в котором высмеял антироссийские санкции, вводимые США и странами Запада.

В своем ролике, который был опубликован в YouTube, комик высмеивал запрет на все русское. К примеру, он предложил, байкотировать деревья за то, что они продолжают расти в России

«Visa, Mastercard и American Express запретили все операции для россиян. Как же круто! Лишить невинных людей возможности покупать такие вещи, как еду» — иронично сказал комик.

Американцы оценили ролик автора. В комментария под видео пользователи оставляют благодарности за то, что он подметил лицемерие Запада и абсурдность антироссийских санкций.

Введенные западными странами масштабные антироссийские санкций не принесли такого эффекта, который предполагался изначально, заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет. При этом он отметил, что у Запада еще остались механизмы усилить давление на Россию. Лаанет также не исключил, что нынешний конфликт может «заморозиться» на достаточно продолжительное время.