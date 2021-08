Американский комик Тревор Мур умер в 41 год

В Соединенных Штатах на 42-м году жизни умер популярный комик Тревор Мур. Об этом The Hollywood Reporter рассказала его жена Эйми Карлсон.

«Мы опустошены из-за потери моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, но для нас он был просто центром всего нашего мира. Мы не знаем, как будем жить без него, но мы благодарны за те воспоминания, которые остались с нами навсегда», — поделилась Карлсон.

Собеседница отметила, что Мур скончался в результате несчастного случая. Она не рассказала, что произошло с ним.

Тревор Мур в 19 лет приехал в Нью-Йорк, попал на стажировку к исполнительному продюсеру Saturday Night Live Лорна Майклса и стал работать в проекте NBC Page.

Мур создал и вел еженедельную программу юмористических скетчей «Шоу Тревора Мура» на Comedy Central. Коллеги с канала назвали его частью своей телевизионной семьи. Авторству Мура принадлежит шоу Just Roll With It. В качестве актера он снимался в фильме «Мисс Март», юмористических сериалах «Лучшая охрана», «Городские приматы» и других.