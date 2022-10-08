Американский колумнист заявил, что США не должны позволять Зеленскому «водить себя за нос» | 360°

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Американский колумнист заявил, что США не должны позволять Зеленскому «водить себя за нос»

The American Conservative: США не должны позволять Зеленскому «водить себя за нос»

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Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не должна позволять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «водить себя за нос» и ставить мир на грань ядерной войны, написал колумнист The American Conservative Род Дреер.

Получение максимальной помощи со стороны Запада в интересах Украины, но это явно не в интересах простых американцев. В особенности это касается ситуации, когда глобальный мир оказался под угрозой.

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Дрееру неприятно видеть, как политическая элита США «сходит с ума». При этом на Украине все чаще звучат националистические лозунги, что никак не коррелирует с демократическими ценностями, которые исповедуют США.

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Колумнист напомнил читателям, что именно при Зеленском Киев запретил 11 политических партий, ограничил использование русского языка в школах, а также потворствует фашизму. США видят в Зеленском только то, что им хочется, не обращая внимание на реальное положение дел, подытожил Дреер.

Ранее сообщалось, что польские власти хотят лишить украинских беженцев ряда льгот и заставить платить за государственное жилье.

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