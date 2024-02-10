Мир 10 февраля 2024, 22:32 Американский кинорежиссер Роберт Янг скончался на сотом году жизни ru.freepik.com

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Американский кинорежиссер, оператор, сценарист и продюсер Роберт Янг скончался в возрасте 99 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил его сын в соцсетях, передала «Российская газета».

На протяжении 70 лет Роберт Янг занимался кинематографом. На его счету много независимых проектов, сериалов и документальных фильмов. Именно благодаря ему появились эпизоды «Звездного крейсера „Галактика“». Помимо этого, мужчина снял тюремную драму «Педофил», документальное кино «Тайна рифа», а также фильмы «Триумф духа», «Соломон и царица Савская», «Богатые дети» и другие.

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В 1985 году Роберт Янг был членом жюри 14-го Московского международного кинофестиваля, а через три года получил награду «Золотая раковина» за драму «Вне закона».

Роберт Янг появился на свет в 1924 году в Нью-Йорке. Когда вырос, поступил в колледж Массачусетского технологического института, но через два года оставил учебу для службы в Военно-морском флоте во время Второй мировой войны. Когда мужчина вернулся в Америку, то стал учиться в Гарвардском университете.