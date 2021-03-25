Американский истребитель выстрелил в себя из пушки

В США в начале марта истребитель F-35B случайно выстрелил в себя из артиллерийской установки. Об этом сообщил сайт The Drive.

По данным издания, истребитель короткого взлета и посадки морской пехоты США выстрелил в себя из 25-милиметровой пушки. Происшествие случилось в Аризоне 12 марта. Однако известно о нем стало только недавно.

Из-за выстрела взорвался трассирующий полубронебойный осколочно-фугасный зажигательный снаряд PGU-32 / B SAPHEI-T. Остальные детали случившегося пока нераскрыты. Причина взрыва выясняется.

Центр морской безопасности классифицировал аварию как несчастный случай класса А. По шкале ЧП вооруженных сил Америки это самый высокий уровне. Его присваивают, когда причинен материальный ущерб на сумму более 2,5 миллиона долларов, а также при полной потери самолета, гибели одного или нескольких человек, или если в результате ранений пострадавшие стали инвалидами.

О пострадавших информации не поступало. Вероятно, ущерб связан только с техникой. Организована служебная проверка.