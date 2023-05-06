Мир 06 мая 2023, 08:25 Американский истребитель разбился в Южной Корее CNN: американский истребитель потерпел крушение рядом с авиабазой Осан в Южной Корее Фото: правительство США / Flickr

Читать 360tv в

Американский истребитель F-16 разбился во время учений возле крупной военной базы США в Южной Корее. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американских военных.

«Самолет, который был приписан к восьмому истребительному авиаполку, „разбился в сельскохозяйственном районе недалеко от авиабазы ​​Осан“, — передал канал.

Реклама

Пилот благополучно катапультировался и его доставили в ближайшее медицинское учреждение. ВВС США в Южной Корее сообщили, что в результате происшествия мирные жители не пострадали.

«По словам военных, пилот участвовал в обычном тренировочном полете, расследование инцидента продолжается», — добавил CNN.

Авиабаза Осан — база ВВС США в Южной Корее, расположенная недалеко от города Осан и примерно в 64 километрах от ее границы с Северной Кореей.