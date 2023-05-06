06 мая 2023, 08:25
Американский истребитель разбился в Южной Корее
CNN: американский истребитель потерпел крушение рядом с авиабазой Осан в Южной Корее
Американский истребитель F-16 разбился во время учений возле крупной военной базы США в Южной Корее. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на американских военных.
«Самолет, который был приписан к восьмому истребительному авиаполку, „разбился в сельскохозяйственном районе недалеко от авиабазы Осан“, — передал канал.
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Пилот благополучно катапультировался и его доставили в ближайшее медицинское учреждение. ВВС США в Южной Корее сообщили, что в результате происшествия мирные жители не пострадали.
«По словам военных, пилот участвовал в обычном тренировочном полете, расследование инцидента продолжается», — добавил CNN.
Авиабаза Осан — база ВВС США в Южной Корее, расположенная недалеко от города Осан и примерно в 64 километрах от ее границы с Северной Кореей.
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