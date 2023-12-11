Мир 11 декабря 2023, 05:19 Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море Ренхап: американский истребитель F-16 упал в Желтое море во время учений РИА «Новости»

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Американский истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета над Желтым морем. Об этом сообщило корейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на источники.

По данным агентства, летчик успел катапультироваться.

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В конце ноября конвертоплан Osprey CV22 Военно-морских сил США потерпел крушение в районе островов Якусима в Японии. На борту самолета находились восемь человек. К месту аварии отправили патрульные катера и самолеты. Позже стало известно об обнаружении останков пяти человек и обломков летательного аппарата.

В начале ноября самолет Вооруженных сил США потерпел крушение во время дозаправки в воздухе над восточной частью Средиземного моря. В результате аварии погибли пятеро американских военных. О причинах падения самолета не сообщалось.