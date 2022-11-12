Мир 12 ноября 2022, 07:59 Американский историк жестко раскритиковал западных политиков из-за поддержки Украины Американский историк Зюсс назвал западных политиков нацистами из-за поддержки Украины РИА «Новости»

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Полномасштабная финансовая поддержка Украины и антироссийские санкции продемонстрировали миру истинное отношение западных политиков к своим гражданам. Об этом в материале для издания Modern Diplomacy написал американский историк Эрик Зюсс.

«Нацисты оказали поддержку Украины в борьбе с Россией. Промышленности и самим потребителям в США, Европе и Великобритании придется заплатить высокую цену за нацистскую политику своих руководителей», — заявил он.

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По мнению историка, Запад ошибся с введением санкций, причинив вред самому себе. Евросоюз утратил доступ к дешевым энергетическим ресурсам, а переплачивать за решения лидеров придется простым европейцам.

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Кроме того, Зюсс отметил победу российского рубля в противостоянии с долларом и евро. Он отметил, что отечественная валюта только укрепилась.

Ранее доктор исторических наук Юрий Рогулев сообщил «360» о росте напряжения между США и Евросоюзом в вопросе санкций против России. Европа не готовилась к длительному режиму действия ограничений и поэтому сейчас несет издержки в экономике.