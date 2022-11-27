27 ноября 2022, 09:47
Американский историк счел, что Запад не вправе критиковать Россию
Историк Хомский: после вторжения в Ирак и Ливию Запад не может критиковать Россию
Запад не имеет право критиковать Россию после своего вторжения в Ирак и Ливию. Такое заявление сделал американский историк Ноам Хомский изданию Mundo.
«США напали на Ливию и уничтожили ее», — сказал ученый.
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Он уточнил, что в этом вторжении приняли участие Франция и Великобритания. Ноам Хомский напомнил, что своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН. Кроме того, Великобритания стала участницей самого страшного преступления века, по мнению эксперта, — оккупации Ирака.
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Ученый призвал страны Европе сначала найти компромисс с собой, а затем уже — с Россией.
Ранее обвинения России в «государственном терроризме» назвали не соответствующими реальности. Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов обратил внимание, что Украина признала «террористами» ополченцев Донбасса, а затем обратилась в Международный суд ООН с обвинением России в финансировании «терроризма» в ДНР и ЛНР.
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