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Американский историк обвинил свою страну в подрыве «Северных потоков»

Американский историк Цуэссе: США взорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2»

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Именно США взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил американский историк и исследователь Эрик Цуэссе в интервью каналу Haber 7. Это ударило по странам Европы, добавил эксперт.

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«Тот факт, что правительство США взорвало „Северные потоки“, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их „дипломатическими“ путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — констатировал Цуэссе.

Он отметил, что российский природный газ подходит для промышленности европейских стран больше, чем сжиженный природный газ из-за океана, и Россия является «естественным поставщиком» для ЕС. «Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены», — подчеркнул историк.

Беспрецедентная авария произошла 26 сентября. На обоих газопроводах сразу в четырех местах обнаружили утечку газа. В Пентагоне утверждают, что США не причастны к случившемуся.

США

Газопровод Северный поток — 2

Газ

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