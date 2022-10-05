Американский историк обвинил свою страну в подрыве «Северных потоков» | 360°

Мир 05 октября 2022, 07:45 Поделиться Telegram

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Viber Американский историк обвинил свою страну в подрыве «Северных потоков» Американский историк Цуэссе: США взорвали «Северный поток» и «Северный поток — 2» РИА «Новости»

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Именно США взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил американский историк и исследователь Эрик Цуэссе в интервью каналу Haber 7. Это ударило по странам Европы, добавил эксперт.

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«Тот факт, что правительство США взорвало „Северные потоки“, протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их „дипломатическими“ путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — констатировал Цуэссе.

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