Мир 27 апреля 2023, 08:09 Американский историк назвал подход к России, которой поможет закончить конфликт на Украине ТАС: России надо дать право регулировать миропорядок для разрешения конфликта на Украине Pxhere

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России нужно позволить стать одним из пяти «мировых жандармов» для прекращения украинского конфликта. Такое мнение высказал историк Джордж Либмэн в статье для журнала The American Conservative.

«Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство — царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное. Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», — заявил он.

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Либмэн напомнил, что появившаяся во времена Ялтинской и Тегеранской конференций в годы Второй Мировой войны система предполагала «священный союз» пяти постоянных членов Совбеза ООН. Именно такое партнерство долгое время обеспечивало защиту Европы от крупных войн.

Историк добавил, что при любом урегулировании стоит отказаться от санкций на экспорт, исключением могут стать только военные поставки. Он отметил, что ограничительные меры показали эффективность на примерах Кубы, Северной Кореи, Ирана. Также автор статьи написал, что понимает нежелание России видеть Украину в НАТО.