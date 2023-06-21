Мир 21 июня 2023, 00:10 Американский инвестор заявил, что ПМЭФ опроверг тезис об изоляции России Инвестор Шостак: ПМЭФ показал несостоятельность тезиса об изоляции России в мире РИА «Новости»

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Глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак оценил итоги Петербургского международного экономического форума. В беседе с ТАСС он выразил мнение, что форум показал несостоятельность тезиса о международной изоляции России.

«Несмотря на меньшее по сравнению с предыдущими годами общее количество присутствовавших иностранных участников, прошедший ПМЭФ все же опроверг тезис о международной изоляции России», — сообщил бизнесмен.

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Инвестор поделился наблюдением, что в этом году на ПМЭФ «Восток сменил Запад». Вероятно, это продолжится в дальнейшем, посчитал Шостак. И Россия будет стремиться все больше уводить свои логистические, финансовые и торговые потоки на рынки Ближнего Вотстока и Азии.

Ранее «360» сделал подборку самых забавных и курьезных случаев на прошедшем ПМЭФ. В частности, особое внимание гостей привлекла нейросеть «Жириновский».