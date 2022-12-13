Мир 13 декабря 2022, 05:37 Американский инвестор предсказал напряженность между США и Европой Американский инвестор Роджерс: напряженность между США и ЕС будет расти РИА «Новости»

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Экономические проблемы и энергетический кризис в Европе приведет к росту напряженности между Брюсселем и США, заявил американский инвестор Джим Роджерс, комментируя РИА «Новости» американский закон о борьбе с инфляцией, вызвавший недовольство европейских политиков.

«Многие европейцы недовольны. Они не знают, почему должны сейчас страдать. Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Штаты», — пояснил эксперт.

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По мнению Роджерса, сотрудничество Вашингтона и Брюсселя на этом не закончится. Ситуация нормализуется после окончания конфликта на Украине. Тогда цены на продовольствие и энергоносители должны уменьшиться. Только эти факторы могут снизить напряженность в еврозоне, подытожил он.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна может вернуться к сотрудничеству с Россией после завершения СВО. А пока из-за санкций сотрудничество сокращается.