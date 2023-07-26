Мир 26 июля 2023, 09:32 «Американский интерес». Венгерский политик объяснил вред от расширения НАТО на восток Лидер партии «Наша Родина» в Венгрии Тороцкаи: расширение НАТО на восток навредит Европе Unsplash

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В расширении НАТО на восток заинтересованы США, а не Европа. Вступление Финляндии и Швеции в альянс нанесет ущерб всей европейской цивилизации, заявил РИА «Новости» председатель венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

Политик заявил, что его партия выступила против расширения НАТО на восток. Оно усугубило напряжение между западной и восточной Европой, а в будущем навредит всему континенту. Ласло Тороцкаи уверен, что в принятии новых членов заинтересованы только США.

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«Это американский интерес, но он наносит огромный ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия», — сказал он.

На осенней сессии парламента Венгрии все шесть депутатов фракции партии «Наша Родина», по словам ее лидера, проголосуют против ратификации членства Швеции в НАТО.

Вступив в альянс, Финляндия попала в невыгодное для себя положение, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Теперь Россия с 1,5-миллионной армией сможет создать свои базы возле границы в то время как финская армия насчитывает всего 18 тысяч человек.