Американский институт предупредил о возможных угрозах из-за внедрения 5G

NDI* (Национальный демократический институт США) обнародовал доклад, посвященный возможным последствиям внедрения технологии 5G для прав человека и развивающихся демократий. Об этом сообщил RT.

В докладе говорится, что 5G способна расширить возможности авторитарных государств осуществлять слежку и оказывать влияние на информационное пространство. По мнению специалистов, эти заявления могут говорить о существовании американских пунктов слежки по всему миру. Таким образом Штаты пытаются переложить вину на другие страны.

«Американцы решают несколько задач. Коммерческая — обеспечить себе доходы от развертывания сетей 5G, упредить возможных конкурентов. Политическая — создать сеть для тотальной слежки, прежде всего за своими союзниками, потому что американцы боятся, что партнеры перейдут к самостоятельному мышлению и не будут доставать для США своими руками каштаны из огня», — объяснил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.