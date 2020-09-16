Американский художник захотел выкупить тело Ленина ради мавзолея в США

Художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна заявил, что готов собрать любые деньги, чтобы выкупить тело Владимира Ленина. Причиной такого желания стала идея построить копию мавзолея в Вашингтоне.

«Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям. <…> Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок», — привело РИА «Новости» пояснение пресс-службы американского художника.

Для своей копии мавзолея Датуна хочет выкупить тело Ленина. Он готов предложить миллион долларов, но может собрать и большую сумму.

«Построить второй мавзолей несложно, а вот заменить Ленина нельзя, поэтому я предлагаю его купить и готов собрать на это любые деньги», — процитировала художника пресс-служба.

По словам Датуны, Россия давно стала империей, а США идут в сторону коммунизма и социалистических идей. Он подчеркнул, что сейчас мавзолей с Лениным больше нужен именно США, а не России.

Художник и коллекционер Дэвид Датуна родился в Грузии, а затем переехал в США. Он является одним из самых дорогих художников. Он продал инсталляцию «Водянова — любовь миллионов» за 600 тысяч евро, а портрет президента России «Всевидящий В.» — за 400 тысяч евро.