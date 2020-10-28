Американский художник открыл галерею, посвященную Трампу

По данным издания, среди экспонатов есть дезодорант «Успех Трампа», фирменные стейки и алкоголь под брендом Трампа, миниатюра свадебного торта с бракосочетания Дональда и Меланьи, а также номер журнала Time с автографом президента и трехметровая надпись «Эго», которую выкупили из отеля Трампа в Атлантик-Сити.

«Это произведение искусства, которое в значительной степени описывает Дональда Трампа одним словом», — обратил внимание художник.