Американский хор спел советскую песню «Три танкиста» по видеосвязи

Самоизоляция проходит не только в России, но и других странах. Так, американский хор решил не терять зря времени и исполнить знаменитую советскую песню «Три танкиста».

Композицию на русском языке спели музыканты хора Шиллеровского института, пишет RT. Они спели песню, находясь каждый у себя дома. Затем видео собрали в один музыкальный ролик.

«Трех танкистов» исполнители из США посвятили 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе. Эта встреча произошла 25 апреля 1945 года рядом с городом Торгау на реке Эльба. Тогда бойцы двух союзных стран смогли расколоть войска Германии.

Ранее австралийский хор Dustyesky исполнил военную песню «На поле танки грохотали». При этом музыканты не знали русского языка. Они выучили текст песни на слух.

В этом году президент Владимир Путин перенес праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса. Парад назначат на другую дату, а 9 мая состоится онлайн-акция «Бессмертный полк», салют и полет военной авиации.