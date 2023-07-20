Мир 20 июля 2023, 17:36 Американский хакер Кевин Митник умер в возрасте 59 лет Компания KnowBe4 сообщила о смерти своего основателя — хакера Кевина Митника Википедия

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Попавший в список самых разыскиваемых преступников ФБР хакер Кевин Митник умер в возрасте 59 лет после длительной борьбы с раком поджелудочной железы. Об этом со ссылкой на семью сообщила пресс-служба основанной им компании KnowBe4.

За свою жизнь Митник стал легендой хакерского мира. Он занимался взломами различных систем с самого детства. Еще в школе он научился перенаправлять сигналы домашних телефонов на таксофоны.

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К взломам компьютерных сетей он пришел в 1970 году, вскрыв базу данных своей школы. Своей целью он называл не личную выгоду, а поиски уязвимостей и предупреждал владельцев о дырах в системах безопасности.

В 1988 году Митника впервые осудили за взлом сети производителя компьютерного оборудования Digital Equipment Corporation. На свободу он вышел досрочно и вернулся к своему ремеслу. Он взламывал сеть командования воздушно-космических сил Северной Америке, крупные корпорации обвиняли его в кражах данных.

Но ордер на арест выдали после взлома сети калифорнийской телефонной компании Pacific Bell. Хакер скрывался три года пока его не задержали и осудили на пять лет и шесть месяцев тюрьмы.

После освобождения в 2000 году Митник стал консультантом в сфере кибербезопасности и основал фирму KnowBe4.

В своем заявлении потерявшая своего главного специалиста фирма отметила интеллект Митника и его виртуозное мастерство в обращении с своевременным технологиями. В компании отметили, что до появления на свет своего первого ребенка Митник не дожил всего несколько месяцев.

Хакера похоронят в Лас-Вегасе на еврейском кладбище рядом с могилой матери и бабушки 1 августа.