Мир 17 июня 2023, 05:03 Американский госдолг впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов Минфин США: американский госдолг впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов Freepik

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Сумма государственного долга США впервые в истории превысила отметку в 32 триллиона долларов. Информация об этом опубликована на сайте американского Минфина.

«Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — сказано в предоставленной таблице.

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Прошлый уровень госдолга США оценивался в 31,95 триллиона долларов. Ранее глава Минфина России Антон Силуанов назвал ситуацию с государственным долгом Америки результатом непродуманной экономической политики.

При этом экономист не был уверен, что Белый дом допустит дефолт в своем государстве. По его словам, Штаты сами печатают деньги и будут этим заниматься столько, сколько потребуется.

В начале июня американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Через два дня после этого неизвестный трейдер из США заработал примерно семь с половиной миллионов долларов благодаря новому закону.