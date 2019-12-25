Американский город внесет поправки в закон из-за игры в снежки

Власти американского города Уосо (штат Висконсин) выступили с инициативой внести поправки к закону об игре в снежки. Термин «снежок» собираются убрать из определения закона.

Как написала газета The Guardian, в Уосо с 1962 года действует закон, согласно которому людей могут штрафовать за попадание снежком в городскую собственность. Штраф составляет 114 долларов.

Теперь местные власти предлагают исключить понятие «снежок» из документа, но при этом сохранить запрет на метание снарядов в чужую собственность. В поддержку своей идеи чиновники сняли видеоролик. Так глава полиции Уоса Мэтт Барнс уточнил, что на практике этот закон в последние 15 лет использовали всего десять раз. Речь шла о стрельбе из арбалета и сбрасывании мешков с песком в центре Уоса.

Комитет городской безопасности принял предложение о внесении поправок. В январе 2020 года инициативу рассмотрит городской совет. Игра в снежки — одна из любимых забав жителей Висконсина. Так, во время снегопада в 2009 году почти четыре тысячи студентов устроили зимние бои.

Жители Москвы этой зимой только мечтают о таких забавах. Сейчас в российской столице снега нет. Прогнозы синоптиков тоже нерадостные. Метеорологи заявили, что в новогоднюю ночь, скорее всего, будет тепло.