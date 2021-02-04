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    04 февраля 2021, 10:15

    Американский город раздаст деньги людям на удаленке для переезда в него

    Андрей Иванов

    Власти города Натчез в штате Миссисипи решили необычным образом увеличить население. Они пообещали разовую материальную помощь и ежемесячные подъемные людям на удаленной работе, если они переедут сюда. Об этом сообщила газета The Independent.
    Американский город раздаст деньги людям на удаленке для переезда в него

    Руководство Натчеза запустило программу Shift South. Она предусматривает материальную помощь до 2,5 тысячи долларов (около 190 тысяч рублей) для переезда. В программу включили ежемесячное пособие 300 долларов (около 23 тысяч рублей) в течение первого года проживания.

    Чтобы получить в общей сложности шесть тысяч долларов (более 450 тысяч рублей), нужно уже иметь работу за пределами штата и возможность трудиться удаленно, купить дом в городе не дешевле 150 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей), прожить в нем не менее года и оформить дом в Натчезе как основное место жительства.

    Натчез расположен на реке Миссисипи, на границе с Луизианой. Сейчас в нем живут около 15 тысяч человек. Это известный культурный центр штата с красивыми историческими зданиями.