Американский гитарист Эдди Ван Хален умер от рака горла
В калифорнийской больнице скончался гитарист, сооснователь группы Van Halen Эдди Ван Хален. Ему было 65 лет, последние десять из них он боролся с раком горла, сообщил портал TMZ.
По данным издания, недавно музыкант прошел курс химиотерапии. В течение пяти лет он также летал в Германию на курсы радиотерапии.
Сын гитариста Вольф Ван Хален написал в соцсетях, что его отец «проиграл продолжительную и непростую борьбу с раком».
Ван Хален — известный американский гитарист. В 1974 году вместе с братом Алексом он основал хард-рок-группу Van Halen, ставшую культовой в 1980-х годах. Одним из главных хитов группы стала песня Jump.