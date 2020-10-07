Американский гитарист Эдди Ван Хален умер от рака горла

По данным издания, недавно музыкант прошел курс химиотерапии. В течение пяти лет он также летал в Германию на курсы радиотерапии.

Сын гитариста Вольф Ван Хален написал в соцсетях, что его отец «проиграл продолжительную и непростую борьбу с раком».

Ван Хален — известный американский гитарист. В 1974 году вместе с братом Алексом он основал хард-рок-группу Van Halen, ставшую культовой в 1980-х годах. Одним из главных хитов группы стала песня Jump.