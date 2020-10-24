Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

Представители Американского геофизического союза извинились перед российскими учеными, статью которых они отказались рассматривать из-за санкций. Исследователям предложили повторно подать материал на рассмотрение.

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — передает РИА «Новости» слова членов Американского географического союза.

Ранее в США отказались публиковать в журнале Geophysical Research Letters исследования российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук. Тема статьи — «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством». Отказ они объяснили тем, что работу отечественных ученых спонсирует минобразования, а значит, правительство России.

Теперь американцы готовы рассмотреть статью ученых из Института прикладной физики, но на равных условиях с другими исследованиями. Решение о не публикации будет приниматься только на основе научной ценности материала.