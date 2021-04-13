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    13 апреля 2021, 05:27

    Американский генерал заявил о желании России захватить Мариуполь и Бердянск

    Екатерина Шамина

    Американский генерал Бен Ходжес заявил, что Россия хочет отрезать Украину от Черного моря. По его словам, Москва планирует установить полный контроль над Черноморским побережьем.

    Американский генерал заявил о желании России захватить Мариуполь и Бердянск

    «По моему убеждению, приоритетным направлением для России являются действия с отрезанием Украины от доступа к Черному морю. Фактически, Кремль заинтересован в том, чтобы установить глобальный контроль за Черноморским побережьем от Одессы до востока Украины. Это касается аналогичных действий в Приазовье с целью контроля над Мариуполем и Бердянском», — отметил Ходжес в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо».

    Он уверен, что движение российских войск, которое происходит в последние месяцы, отвлекающий маневр. Ходжес заявил, что Россия попытается захватить Северо-крымский канал, который соединяет Днепр и Крым.

    Бен Ходжес с 2014 по 2017 год был командующим сухопутными силами США в Европе. Сейчас он генерал в отставке.

    Ситуация на линии пересечения в Донбассе начала ухудшаться в марте этого года. Киевские силовики разместили на подконтрольной им территории в Донбассе 49 единиц военной техники, которые были замечены вблизи жилых домов и муниципальных объектов. При этом Украина и Донбасс заявляют о желании решить конфликт мирно.