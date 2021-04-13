Американский генерал заявил о желании России захватить Мариуполь и Бердянск

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что Россия хочет отрезать Украину от Черного моря. По его словам, Москва планирует установить полный контроль над Черноморским побережьем.

«По моему убеждению, приоритетным направлением для России являются действия с отрезанием Украины от доступа к Черному морю. Фактически, Кремль заинтересован в том, чтобы установить глобальный контроль за Черноморским побережьем от Одессы до востока Украины. Это касается аналогичных действий в Приазовье с целью контроля над Мариуполем и Бердянском», — отметил Ходжес в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо».

Он уверен, что движение российских войск, которое происходит в последние месяцы, отвлекающий маневр. Ходжес заявил, что Россия попытается захватить Северо-крымский канал, который соединяет Днепр и Крым.

Бен Ходжес с 2014 по 2017 год был командующим сухопутными силами США в Европе. Сейчас он генерал в отставке.

Ситуация на линии пересечения в Донбассе начала ухудшаться в марте этого года. Киевские силовики разместили на подконтрольной им территории в Донбассе 49 единиц военной техники, которые были замечены вблизи жилых домов и муниципальных объектов. При этом Украина и Донбасс заявляют о желании решить конфликт мирно.