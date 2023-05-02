Мир 02 мая 2023, 21:35 Американский генерал заявил, что Украина готова к наступлению Генерал ВС США Милли: Украина прямо сейчас имеет возможности наступления Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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У Украины прямо сейчас есть возможность проводить наступательные операции. Об этом в интервью журналу Foreign Affairs заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

У Украины значительно выросли возможности атаковать и защищаться по сравнению с тем, что было год назад, подчеркнул генерал.

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«Они могут либо атаковать, либо защищаться. Поэтому я не хочу предполагать, что они могут провести или не провести наступательную операцию в ближайшие недели. Это будет зависеть от них. У них есть значительный объем планирования и координации, и все это нужно сделать, если они собираются провести наступательную операцию», — заявил Милли.

Американский военный предположил, что конфликт не закончится в 2023 году. Генерал отметил, что ВСУ могут провести оборонительную операцию, из-за чего Вооруженным силам России будет сложно атаковать позиции противника.