Мир 30 декабря 2022, 04:48 Американский генерал заявил, что США питают «тупиковую ситуацию» и обескровливают Украину Отставной генерал Кларк: США обескровливают Украину, лишают ее инфраструктуры Pixabay

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Действия Вашингтона по отношению к Украине обескровливают ее и приводят к утрате важнейшей инфраструктуры и промышленности. США подпитывают тупиковую ситуацию, заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк, его процитировал ТАСС.

«Мы находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации. Это не отвечает нашим интересам, но мы это делаем. И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину», — отметил экс-главнокомандующий.

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Украина несет потери и лишается энергетики, промышленности и теряет финансовую основу, добавил генерал. Россияне значительно преуспевают на поле боя, и только поставки более современного вооружения Украине смогут преломить ситуацию, считает Кларк.

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«Мы не хотим тупиковой ситуации на Украине. Это не в наших интересах. И администрация ясно должна это сказать», — заявил отставной военный.

Кларк подчеркнул, что США стремятся стабилизировать ситуацию, избежать прямого конфликта НАТО с Россией и удержать как можно большую территорию Украины, не начав при этом третьей мировой войны. И эти цели не совпадают со стремлениями президента Украины Владимира Зеленского, который мечтает о возвращении всей территории страны.

При этом в офисе Зеленского считают, что их цели и цели США совпадают на 100%. Никаких компромиссов с президентом России Владимиром Путиным они не собираются достигать, киевские власти заручились поддержкой обеих американских партий.