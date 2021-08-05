Американский генерал заявил, что США будут использовать психологическое оружие против России

Генерал-майор Вооруженных сил США Росс Коффман заявил, что к 2030-му году в стране воссоздадут «Армию призраков». Такую технологию военные планируют использовать против России или Китая в случае войны. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Popular Mechanics.

Суть проекта «Армия призраков» заключается в следующем: с помощью современных технологий создается иллюзия военных действий. Это делается с целью внушить противнику мысль о том, что чужая армия в разы превосходит собственную. Таким образом подрывается боевой дух солдат.

В период Второй мировой войны для реализации проекта использовали макеты военной техники, передавали обманные сведения по радиосвязи, а также воспроизводили звуки войны — выстрелы, грохот от проезда тяжелого вооружения.

Американский генерал намерен создать похожее подразделение для оказания психологического давления, передали Nation News. Теперь военные планируют создать три типа роботизированных машин, которые будут выполнять аналогичные функции.