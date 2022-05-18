Американский генерал выдал кадры видеоигры за успехи Украины

Отставной американский генерал и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри опубликовал в Twitter видео, на котором украинские системы ПВО якобы сбивают российский самолет. Оказалось, что кадры взяты из видеоигры Arma 3. Конфуз американского генерала опубликовали в издании Fox News.

«Российский самолет поражен британской ракетой. Русские теряют большое количество истребителей. ПВО Украины становится грозным», — подписал видео Маккафри.

Когда в комментариях к видео написали, что это ролик из игры, генерал удалил пост. Однако пользователи успели сделать скрин с ошибкой отставного военного, он быстро распространился по Сети.

Американский журналист Бекет Адамс выразил обеспокоенность, что отставной четырехзвездочный генерал США делится кадрами видеоигры, выдавая их за реальные боевые действия. Он усомнился в компетентности Маккафри. В Twitter Адамс написал, что генерал с наградами не имеет никакого представления, как «все это выглядит на самом деле».