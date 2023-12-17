Мир 17 декабря 2023, 02:58 Американский генерал ударил в грудь украинского солдата при Зеленском Американский генерал Агуто ударил украинского солдата в грудь при Зеленском РИА «Новости»

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Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто ударил украинского солдата в грудь при президенте Владимире Зеленском на военной базе в Германии. Видеоролик, запечатлевший это событие, опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

«„ВСУшник отказался дать кулачок НАТОвскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием еще работать и работать“, — написала она.

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На кадрах Зеленский вместе с Агуто проходят вдоль строя военнослужащих. Приветствовал бойцов американец не по-военному — ударяясь кулаками с солдатами. Один из них не подал руку генералу, тогда Агуто ткнул его кулаком в грудь.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники на Украине и в США написала, что обучение солдат ВСУ американскими инструкторами перед контрнаступлением не принесло пользы. Авторы статьи отметили, что план киевских властей состоял в «переделывании армии Украины на манер американской». Однако уже сейчас виден печальный результат этой стратегии — ВСУ несут огромные потери.