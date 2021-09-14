Американский генерал тайно звонил в Китай для предотвращения войны

Многие военные считали бывшего президента США Дональда Трампа «психически неуравновешенным». В связи с этим генералу Марку Милли приходилось тайно созваниваться с Китаем, чтобы не допустить войны между странами. Об этом в своей книге рассказал член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд.

По словам журналиста, тайно звонить в Китай приходилось председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Марку Милли. С помощью звонков военный пытался предотвратить возможный вооруженный конфликт между США и Китаем.

Первый раз генерал позвонил китайскому коллеге Ли Цзочэну в конце октября. Разговор состоялся до президентских выборов.

«Мы не собираемся нападать или проводить против вас какие бы то ни было кинетические операции», — заверял председатель комитета китайскую сторону.

Второй раз Милли звонил в Китай уже в начале января. Американский генерал пообещал коллеге проинформировать его в случае разработки какой-либо военной операции против страны.

«Генерал Ли, мы с вами знаем друг друга уже пять лет. Если мы соберемся атаковать, то я позвоню вам заранее. Это не будет неожиданностью», — заявлял Милли.

Он до сих пор является председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США.