23 мая 2023, 03:25
Американский генерал связал события в Белгородской области с началом контрнаступления ВСУ
Генерал Гертлинг: события в Белгородской области могут предшествовать контрнаступлению ВСУ
Американский генерал Марк Гертлинг увязал последние события в Белгородской области с началом контрнаступления ВСУ. В своем Twitter он перечислил несколько таких маневров, которые могут предшествовать наступательным действиям.
Речь идет об участившихся обстрелах населенных пунктов Белгородчины и проникновении украинских диверсантов. По словам американского бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, вылазки ДРГ как раз и есть один из таких признаков. Неожиданные нападения должны вызвать панику у населения.
Реклама
Второй тип маневров — создание видимости атаки, которая замаскирует настоящий удар. Такой прием используется, чтобы запутать противника и не дать понять ему, где именно будет наступление.
По мнению Гертлинга, последние события в Белгородской области могут быть частью таких маневров, а могут вообще не иметь отношения к ним. Важно проанализировать все данные и правильно оценить ситуацию.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. С квадрокоптера ВСУ сбросили взрывное устройство на одно из административных зданий.
США
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама