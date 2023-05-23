Мир 23 мая 2023, 03:25 Американский генерал связал события в Белгородской области с началом контрнаступления ВСУ Генерал Гертлинг: события в Белгородской области могут предшествовать контрнаступлению ВСУ РИА «Новости»

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Американский генерал Марк Гертлинг увязал последние события в Белгородской области с началом контрнаступления ВСУ. В своем Twitter он перечислил несколько таких маневров, которые могут предшествовать наступательным действиям.

Речь идет об участившихся обстрелах населенных пунктов Белгородчины и проникновении украинских диверсантов. По словам американского бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, вылазки ДРГ как раз и есть один из таких признаков. Неожиданные нападения должны вызвать панику у населения.

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Второй тип маневров — создание видимости атаки, которая замаскирует настоящий удар. Такой прием используется, чтобы запутать противника и не дать понять ему, где именно будет наступление.

По мнению Гертлинга, последние события в Белгородской области могут быть частью таких маневров, а могут вообще не иметь отношения к ним. Важно проанализировать все данные и правильно оценить ситуацию.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. С квадрокоптера ВСУ сбросили взрывное устройство на одно из административных зданий.