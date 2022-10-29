Американский генерал согласился с предупреждением Путина об опасном десятилетии | 360°

Мир 29 октября 2022, 03:55 Американский генерал согласился с предупреждением Путина об опасном десятилетии Генерал США Холт поддержал предупреждение президента России Путина о мировой угрозе РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин был прав в своем предупреждении, что мир ждет самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны. Таким мнением поделился бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт.

«Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба», — отметил военачальник в интервью Newsmax.

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Американский генерал также прокомментировал заявление Путина о том, что Россия открыта для дипломатии по украинскому вопросу. По мнению Холта, США должны согласиться на переговоры, чтобы не произошла дальнейшая эскалация конфликта.

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«Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров», — резюмировал Холт.

Президент России Владимир Путин выступая на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай», назвал предстоящее десятилетие самым важным со времен окончания Второй мировой войны. Глава государства заявил, что однополярный мир уходит в прошлое.