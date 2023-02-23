Мир 23 февраля 2023, 04:51 Американский генерал признал Россию современной космической силой Генерал-лейтенант США Уайтинг: Россия является современной космической силой Роскосмос

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Россия является технологически современной космической силой и обладает широкими военными возможностями. Об этом заявил глава командования космических операций США генерал-лейтенант Стивен Уайтинг в ходе выступления в фонде американского университета национальной обороны. Его слова привело РИА «Новости».

«Россия является исторической и технологически современной космической силой», — заявил американский генерал.

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Уайтинг отметил, что вокруг Земли за последние годы скопилось около 48 тысяч космических обломков, образовавшихся от вывода на орбиту большого количества спутников связи и тестов противоспутниковых видов оружия.

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Сведение с околоземной орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21» отложили. Внешних повреждений на корпусе не обнаружено, его дальнейшую программу полета определит государственная комиссия, сообщили в Роскосмосе.

Запуск российской автоматической станции «Луна-25» запланирован на середину лета этого года. «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной истории РФ на спутнике Земли. Цель этого проекта — исследование южного полюса Луны.