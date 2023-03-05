Мир 05 марта 2023, 00:11 Американский генерал приехал на базу США в Сирии Reuters: глава Комитета ВС США прибыл на американскую базу на северо-востоке Сирии Pxhere

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских Вооруженных сил генерал Марк Милли приехал на подконтрольную военными США базу на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, председатель Комитета начштабов посетил американскую базу, чтобы оценить эффективность борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*. Также Милли проверит безопасность военнослужащих Соединенных Штатов, которые находятся в Сирии. О поездке американского генерала заранее не сообщали.

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Также Милли в беседе с журналистами назвал успешной борьбу Штатов и курдских формирований против «Исламского государства»*.

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Недавно в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты заключили секретное соглашение с румынскими властями о строительстве военной базы под Бухарестом. Однако министерство обороны Румынии опровергло эти данные. Оборонное ведомство страны заверило, что подобная сделка никогда не обсуждалась.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России международная террористическая организация.