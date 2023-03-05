05 марта 2023, 00:11
Американский генерал приехал на базу США в Сирии
Reuters: глава Комитета ВС США прибыл на американскую базу на северо-востоке Сирии
Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских Вооруженных сил генерал Марк Милли приехал на подконтрольную военными США базу на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным издания, председатель Комитета начштабов посетил американскую базу, чтобы оценить эффективность борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*. Также Милли проверит безопасность военнослужащих Соединенных Штатов, которые находятся в Сирии. О поездке американского генерала заранее не сообщали.
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Также Милли в беседе с журналистами назвал успешной борьбу Штатов и курдских формирований против «Исламского государства»*.
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Недавно в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты заключили секретное соглашение с румынскими властями о строительстве военной базы под Бухарестом. Однако министерство обороны Румынии опровергло эти данные. Оборонное ведомство страны заверило, что подобная сделка никогда не обсуждалась.
* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России международная террористическая организация.
США
Сирия
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