Мир 04 сентября 2023, 05:47 Американский генерал предупредил об угрозе разрушительной войны Генерал ВКС США Солтцман: война в космосе изменит жизнь людей на многие века Pxhere

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Война в космосе способна поставить под угрозу все человечество. Об этом заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман. Свое мнение он высказал в беседе с Newsweek.

Солтцман предупредил об угрозе разрушительной внеземной войны. Если она вспыхнет, то, по его словам, имеет все шансы стать более опасной, «чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий». Эта внеземное столкновение, как заметил Солтцман, способно «изменить жизнь людей на многие века вперед».

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Космос в результате подобных событий может засориться на долгие годы.

Для достижения военных целей США, как отметил генерал, следует лишить противника возможности производить нацеливание на спутники страны. Он заключил, что подобные действия представляют собой войну в традиционном смысле.

Ранее известный журналист Такер Карлсон предположил, что США начнут полномасштабную войну против России в 2024 году. Это, по его мнению, случится для того, чтобы администрация главы Белого дома Джо Байдена сумела удержать власть в стране.