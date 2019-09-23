Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

Американский генерал и бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес выразил недовольство Россией. По его словам, в Черном море она блокирует учения НАТО.

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В интервью украинскому изданию «Сегодня» Ходжес заявил, что когда альянс объявляет места для учений в Черном море, то Россия якобы закрывает подходы к ним.

«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — сказал американский военный.

По мнению генерала, альянс должен усиливать свои позиции в Черноморском регионе, чтобы «иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО».

В северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Одесской, Херсонской областях Украины с 1 по 12 июля прошли военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019.

В них участвовали члены НАТО — США, Канада, Великобритания, Турция, Польша, Италия, Дания, Болгария, Греция, Румыния, Латвия, Эстония, а также союзники альянса — Швеция, ОАЭ, Украина, Грузия, Молдавия. Как написало РИА «Новости», МИД РФ назвал проведение Sea Breeze «опасной идеей».