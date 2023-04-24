Мир 24 апреля 2023, 22:47 Американский генерал объяснил желание Запада «захватить» Крым Генерал Ходжес: Запад и Украина хотят захватить Крым для контроля над морскими перевозками Pxhere

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Крым нужен Украине и Западу для контроля над судоходством в Черном море. С таким заявлением выступил экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес. Об этом он сказал в интервью Newsweek.

По словам Ходжеса, Россия благодаря Крыму господствует над всем северным побережьем Черного моря, поэтому Вашингтону и Брюсселю нужно занять регион, вооружив украинских военных.

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«Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского Союза», — сказал бывший командующий силами НАТО в Европе.

По его словам, если отвлечься от Крыма и посмотреть на Черное море, то станет очевидно, «как Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов».

В середине апреля бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор оценил шансы ВСУ на возвращение Крыма. По его мнению, украинские боевики не смогут захватить полуостров. Разговоры о возврате Крыма американский полковник сравнил с обсуждением мнимого возврата свободы и справедливости.