Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой США

Россия является сейчас основной военной угрозой для США. Об этом заявил глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхерк.

«Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад», — сказал генерал во время онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований. Цитату привел ТАСС.

Ванхерк отметил достижения России в области ракетных вооружений, а также оценил успех в строительстве бесшумных подводных лодок. По его словам, России и Китаю удалось развить очень продвинутые средства в сферах кибернетики и космоса.

В июле пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова попросили прокомментировать сообщения Минобороны США о российских разработках. Тогда он подчеркнул, что создание российских гиперзвуковых ракет призвано в том числе реагировать на риски, которые поступают от США и НАТО в сфере стратегической стабильности.

Вооружение должно обеспечивать безопасность страны с учетом размещения в Румынии и других стран систем противоракетной обороны (ПРО).