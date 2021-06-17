Американский генерал назвал российскую подлодку, на которую с опаской смотрят в США

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк высказался о российской атомной подлодке проекта 885 «Ясень». По его словам, это судно не уступает американским, написало ИА Nation News.

Ванхерк отметил, что благодаря бесшумности и мощному ракетному вооружению «Ясень» является одним из самых сильных противников ВМС США. Поэтому тот факт, что в ближайшие годы российский флот получит еще восемь таких подлодок, вызывает опасения в Пентагоне.